Taggia: da sede della comunità montana a Palazzo dei Servizi Sociali, Cane "Una casa per chi aiuta la comunità"

L’ex sede della comunità montana oggi è il palazzo dei servizi sociali del Comune di Taggia. In questi anni l’amministrazione del sindaco Mario Conio, nell’arco di due mandati, ha messo in atto una riorganizzazione del patrimonio comunale che coinvolgesse anche le numerose associazioni del territorio, alcune rimaste senza una sede.

È questo il caso della palazzina di via San Francesco, un immobile su tre piani che fino a qualche anno fa aveva tanti spazi inutilizzati. Qui trovavano spazio gli uffici del comprensorio montano che rappresentava Taggia, Badalucco, Montalto Ligure e Carpasio (oggi diventati un solo comune Montalto Carpasio), Molini di Triora, Triora, Pompeiana, Castellaro e Terzorio. L’ente venne soppresso per legge regionale del 2010 entrata in vigore l’anno seguente.

Con la palazzina in disuso al patrimonio è maturata l’idea di usare questi locali per dare una sede alle realtà che si occupano di sociale. Un cambiamento seguito dagli uffici ai servizi sociali ed al patrimonio, prima da Maurizio Negroni e dall’anno scorso da Laura Cane e Manuel Fichera.

Lei, come presidente del consiglio comunale fino al 2022, è stata la prima promotrice del servizio Punto Donna, nato nel gennaio 2020 e diventato un anno fa parte integrante dei servizi sociali comunali. È stata questa realtà la prima ad ottenere una sede nello stabile di Levà e in un certo senso a dare il via al progetto del palazzo dei servizi sociali.

“È un cammino partito da lontano ma che oggi ci porta a dire con soddisfazione di essere riusciti ad accentrare tante realtà di aiuto del nostro territorio in un unico luogo, dando loro una casa. - commenta l’assessore ai servizi sociali di Taggia, Laura Cane - Con gli ultimi ingressi di queste settimane abbiamo occupato tutti i locali a disposizione”.