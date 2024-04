Elezioni, Giovani Dem di Imperia e il comitato 'Voto dove Vivo' insieme per invitare i giovani a votare alle europee

Per la prima volta gli studenti e le studentesse fuorisede potranno votare alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. "Questo risultato è il frutto di un lungo iter legislativo che, grazie al comitato civico Voto dove Vito, scrive in una nota Joele Corigliano, Segretario provinciale dei Giovani Democratici, finalmente ha visto la luce proprio in vista delle elezioni europee. Purtroppo si tratta ancora di una prova, non c’è difatti in Italia una vera e propria legge sul voto agli studenti e ai lavoratori fuorisede, privando ancora troppe persone del proprio diritto di voto".

"Come Giovani Democratici della provincia di Imperia assieme al comitato Voto dove Vivo vogliamo ricordare a tutti gli studenti e studentesse fuorisede del nostro territorio, che possono esercitare il proprio diritto di voto nello stesso luogo dove stanno svolgendo i propri studi universitari".

Il 5 maggio è il termine ultimo per presentare la richiesta di voto per le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. È necessario fornire - fisicamente, per via telematica o per delega - all’ufficio elettorale del proprio comune di residenza la copia del proprio documento d’identità, la copia della tessera elettorale, la copia di un documento che attesti l’iscrizione all’università e l’apposito modulo compilato. Il comune di domicilio rilascerà, entro il 4 giugno 2024, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Per poter esercitare il proprio diritto di voto occorrerà esibire la tessera elettorale cartacea.

Le circoscrizioni per le elezioni europee sono cinque: il Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Se il comune di domicilio è nella stessa circoscrizione del comune di residenza, si vota direttamente nel comune di temporaneo domicilio. Se invece il comune di domicilio è in una circoscrizione diversa diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, si vota presso sezioni speciali istituite presso il comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio.

"Come Giovani Democratici della provincia di Imperia assieme al Comitato Voto dove Vivo vogliamo ricordare che votare è un diritto e un dovere civico. Esercitare tale diritto significa nutrire la nostra democrazia. Andiamo a votare per scrivere il nostro avvenire come giovani europei".