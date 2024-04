Sanremo, la candidata del Pd Artusi condanna la proposta del generale Vannacci: "Vergognati"

Lucia Artusi, Candidata alle Elezioni Europee e Comunali di Sanremo per il Partito Democratico, condanna "la proposta vergognosa del Generale Vannacci di dividere i ragazzi con disabilità in classi separate".

"In qualità di candidata alle elezioni europee e comunali di Sanremo per il Partito Democratico, desidero esprimere - evidenzia- la mia ferma condanna nei confronti della proposta del generale Vannacci di separare i ragazzi con disabilità in classi separate. Questa proposta è totalmente inaccettabile e contraria ai valori di uguaglianza e inclusione che rappresentano il fondamento del Partito Democratico".

"Sono profondamente delusa dal fatto che gli esponenti politici locali della Lega non abbiano preso le distanze da questa proposta vergognosa. È fondamentale che tutti i rappresentanti politici si oppongano fermamente a qualsiasi forma di discriminazione e lavorino per promuovere la piena partecipazione e il rispetto dei diritti di tutte le persone, inclusi i ragazzi con disabilità. Desidero ribadire il mio impegno totale nei confronti dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. Se sarò eletta, intendo rappresentare con fermezza i loro diritti e la loro dignità".