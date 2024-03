Post Pro-Putin, Quesada non le manda a dire: "Rolando prenda le distanze da Pinto"

“Celebrazione di elezioni farsa, negazionismo sulla guerra in Ucraina e una spruzzata di antioccidentalismo: il post su Facebook del presidente di Imprese per Sanremo e strenuo sostenitore di Gianni Rolando e della Lega Sanremo, Maurizio Pinto, supera il senso del ridicolo". Lo scrive in una nota Cristian Quesada, segretario provinciale del Pd.

"Un post che ci lascia basiti, ma non stupisce, visti gli storici - e mai smentiti - accordi tra il partito di Putin Russia Unita e la Lega, spiega Quesada, che tutt’ora mantiene posizioni ambigue sulla spietata dittatura putiniana: come dimenticare, poco più di un mese fa, le dichiarazioni di Salvini e del suo vice Crippa sulla morte di Navalny la cui chiarezza 'la faranno i giudici' che notoriamente, in Russia, sono liberi e indipendenti. Sarebbe pertanto inutile chiedere alla Lega di Sanremo, provinciale o di qualsiasi livello di prendere le distanze da questo delirante post".