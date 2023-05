Il Sindaco Alberto Biancheri sulle elezioni: "Stupito di Ventimiglia, per Sanremo lavorerò su un progetto di continuità e civico"

“Rimango stupito del risultato a Ventimiglia, dove Gabriele Sismondini ha ottenuto un risultato davvero straordinario, con un progetto politico del tutto simile al mio”. Sono state queste le prime parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, nel corso della trasmissione proposta dal nostro giornale nella giornata di ieri, quando gli è stato chiesto un commento sul risultato elettorale. “Sicuramente dovremo fare un approfondimento domani, visti i dati molto interessanti”.

Biancheri è stato tirato in ballo anche sulla eventuale prossima campagna elettorale e su come potrà essere configurata la coalizione che non lo vedrà ovviamente candidato, ma sicuramente protagonista: “Certo, lavorerò su un progetto di continuità e civico. Sicuramente vedremo alcuni nomi per il candidato a sindaco ma questo non significa che deciderò io. E’ una questione di numeri e siamo aperti a tutto senza linee di confine che vedremo pian piano, facendo un progetto per continuare a lavorare e, magari, farlo anche meglio di quanto ho fatto io”.

Alle prossime elezioni ci sarà quindi una coalizione civica di espressione progressista? “Innanzi tutto noi stiamo lavorando a circa 151 milioni di investimenti ed è la cosa più importante. Tra l’altro a breve avremo una importante novità per il palazzetto dello sport. In realtà la nostra lista è eterogenea, con all’interno esponenti di Fratelli d’Italia o Alleanza Nazionale, Forza Italia, persone che sono state vicine alla Lega, molti componenti di centro e poi c’è anche il Pd, anche se i suoi componenti ne sono usciti”.

Non è mancato l’intervento del consigliere di opposizione Simone Baggioli, che ha parlato dei problemi legati al porto “Fondamentale per il futuro occupazionale ed economico della città” ha detto “Ma anche sul palazzetto dello sport bisognerebbe rivedere la procedura di finanziamento dell’opera che ci sta mettendo in difficoltà sul piano del bilancio”.

“Il problema del porto vecchio nasce al contrario di quanto ha detto Baggioli – risponde in merito il primo cittadino matuziano – perché, invece di andare dritti e chiudere la procedura, abbiamo aperto anche ad altri e ora il Consiglio di Stato dirà se abbiamo sbagliato qualcosa o meno”.

Biancheri ha poi parlato della pista ciclabile: “Deve andare verso la Francia, perché è questo il nostro futuro. Sicuramente c’è un problema per il tratto compreso tra Ospedaletti e Bordighera, ma tutto si può risolvere”.