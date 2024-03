Sanremo, Quesada torna all'attacco: "Rolando sei stato smentito, prendi le distanze o dichiarati pro Putin e negazionista covid"

"Caro Rolando, hai un problema e si chiama 'Imprese per Sanremo'. Pinto si è sentito punto e ti ha smentito pubblicamente". Inizia così la nota stampa, del segretario provinciale Pd, Crisitan Quesada in risposta al candidato del centrodestra unito, alle prossime elezioni di Sanremo, Gianni Rolando, sulla pubblicazione del post pro Putin di Maurizio Pinto, presidente di Imprese per Sanremo.

"In Italia c’è libertà di espressione ed il parere di Maurizio Pinto, è a titolo personale e non rispecchia quello della coalizione," aveva replicato così Rolando. Ma per Quesada ciò non è sufficiente.

"Caro Rolando, ti sei accorto di avere un problema in coalizione? Pinto e Graglia smentiscono le tue dichiarazioni. Sei sicuro che valga la pena accettare il loro sostegno?", chiede il segretario Quesada.

"Su queste affermazioni a mezzo social avremmo voluto già chiudere, ma ci dobbiamo tornare, chiosa Quesada. L'arrampicarsi sugli specchi e il nervosismo della destra matuziana sul tema dimostra che abbiamo colto nel segno. Ci sono tuttavia due elementi nuovi che vanno affrontati. Ci è stato detto che si trattava delle dichiarazioni di un non candidato: ci ha pensato lo stesso Graglia (Lega Sanremo) a confermarci che condivide il giudizio di Pinto sulle elezioni russe, provando ulteriormente che c'è un grosso problema nel centrodestra, storicamente e a quanto pare tutt'ora affascinato dalla dittatura russa".

"Come se non fosse bastato tutto questo, prosegue, è stato aggiunto anche il negazionismo sul Covid con tutto l'armamentario classico, dalla dittatura sanitaria al Green Pass definito come 'apartheid'. Affermazioni ridicole e offensive verso quasi 200mila persone decedute a causa del virus. La misura è colma! Caro Gianni Rolando non posso crederci che accetti, per un pugno di voti, il sostegno dei negazionisti del covid che, nonostante il tuo intervento, continuano a smentirti pubblicamente. Prendi le distanze definitivamente oppure abbi il coraggio di ritenere condivisibili le posizioni di chi sostiene che Putin, conclude il segretario Pd, sia un democratico e il Green Pass l'apartheid!".