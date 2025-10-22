Incendio in corso Inglesi: anziana trasferita al centro grandi ustionati di Genova, ferito il figlio e intossicati quattro agenti

Momenti di paura questa mattina poco dopo le 12.30 in corso Inglesi 175, a pochi passi dall’incrocio con via Caduti del Lavoro, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco ma probabilmente sono riconducibili ad un corto circuito.

A dare l’allarme è stata una Volante della Polizia, di passaggio nella zona, che ha notato fumo uscire da una finestra dell’appartamento abitato da una donna anziana e dal figlio. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a portare in salvo i due occupanti e a contenere le fiamme con gli estintori in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dal materasso del letto. La donna, di 85 anni, ha riportato ustioni su varie parti del corpo ed è stata trasferita d’urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Il figlio, sulla cinquantina, ha riportato ustioni meno gravi a un braccio ed è stato ricoverato all’ospedale di Sanremo.

Anche i quattro agenti del commissariato di Sanremo, intervenuti per primi e rimasti intossicati dal fumo, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e sono attualmente ricoverati in osservazione. Per consentire le operazioni di soccorso, corso Inglesi e via Caduti del Lavoro sono state temporaneamente chiuse al traffico in entrambe le direzioni, causando forti ripercussioni sulla viabilità nella zona di piazza Eroi Sanremesi.