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Cronaca | 17 giugno 2026, 11:17

Sanremo, guasto a una tubazione sopra piazza Eroi Sanremesi: altissimo geyser d’acqua, interviene la Municipale (Foto e Video)

Il getto si è sprigionato poco prima delle 11 a ridosso dell’ex ristorante ‘Tarturfo’. Sul posto numerosi curiosi e gli agenti della Polizia Municipale

Guasto ad una tubazione ed altissimo geyser d’acqua, poco prima delle 11, in via Morardo sopra piazza Eroi Sanremesi, a ridosso dell’ex ristorante ‘Tarturfo’. Secondo le prime informazioni si sarebbe rotta una tubazione, nel corso dei lavori proprio nella soprastante via Morardo.

Il getto d'acqua è rimasto altissimo per diversi minuti, in attesa della chiusura della condotta. Al momento non è dato sapere se le utenze della zona sono senza il prezioso liquido o meno. Sul posto molti curiosi, la Polizia Municipale e ovviamente i tecnici di Rivieracqua.

Andrea Musacchio

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