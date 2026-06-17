Sanremo, guasto a una tubazione sopra piazza Eroi Sanremesi: altissimo geyser d’acqua, interviene la Municipale (Foto e Video)

Guasto ad una tubazione ed altissimo geyser d’acqua, poco prima delle 11, in via Morardo sopra piazza Eroi Sanremesi, a ridosso dell’ex ristorante ‘Tarturfo’. Secondo le prime informazioni si sarebbe rotta una tubazione, nel corso dei lavori proprio nella soprastante via Morardo.

Il getto d'acqua è rimasto altissimo per diversi minuti, in attesa della chiusura della condotta. Al momento non è dato sapere se le utenze della zona sono senza il prezioso liquido o meno. Sul posto molti curiosi, la Polizia Municipale e ovviamente i tecnici di Rivieracqua.