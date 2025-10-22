Sanremo, inaugurata la mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini: la Galleria di Iba diventa Civica (Foto)

Sanremo riscopre il potere dell’arte come strumento di denuncia e testimonianza con l’inaugurazione della mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini, ospitata nei nuovi spazi della Galleria Civica in via Palma 16, nel cuore della Pigna. L’esposizione, curata da Lorena Viale e inserita nel programma del Premio Tenco 2025, racconta con la forza del disegno la tragedia dei giornalisti uccisi in Palestina a partire dal 7 ottobre 2023.

Un’apertura densa di significato, che ha coinciso con la rinascita della “Galleria di Iba”, ora restituita alla città dopo un accurato intervento di restauro e destinata a diventare uno spazio pubblico permanente dedicato alle arti visive.

“È bellissimo oggi essere qui con gli amici del Club Tenco per inaugurare uno spazio che per gli abitanti della Pigna è davvero importante, quella che tutti chiamiamo la Galleria di Iba” – ha dichiarato Enza Dedali, assessore alla Cultura del Comune di Sanremo. “Oggi diventa la Galleria Civica di Sanremo, uno spazio gestito dal settore Cultura, aperto alla comunità, dove verranno allestite mostre e iniziative di rilievo. Il recupero è stato curato dall’Ufficio Patrimonio con un lavoro straordinario, che in poco tempo ha ridato vita a questo luogo.”

L’arte come atto politico e memoria collettiva. La mostra di Costantini, artista e attivista noto a livello internazionale, propone una serie di ritratti di giornalisti palestinesi, israeliani e libanesi uccisi nel conflitto, realizzati a partire da fotografie raccolte dal Committee to Protect Journalists (CPJ) di New York.

Ogni volto diventa un atto di resistenza, un gesto di cura e di memoria verso chi ha perso la vita per raccontare la verità.

Costantini, che da anni usa il disegno come strumento di denuncia civile, ha definito il progetto “un’offerta votiva, un gesto di ringraziamento e di espiazione”. I suoi ritratti sono già stati esposti in contesti internazionali e utilizzati in azioni di protesta in città come New York, Berlino, Seattle, Napoli e Atlanta, diventando simbolo della lotta per la libertà di stampa e contro la censura.

La Galleria Civica: un nuovo spazio per la cultura. Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore Dedali ha spiegato anche il futuro della struttura: “L’idea di una galleria civica pubblica nasce proprio da ciò che ci ha lasciato Iba: uno spazio aperto, condiviso, a disposizione della comunità. Non verrà assegnato a un soggetto unico, ma rimarrà fruibile per tutti”.

La gestione sarà curata dal Servizio Cultura in collaborazione con l’associazione Pigna Mon Amour, i volontari della Banca del Tempo e i volontari civici. “Abbiamo nominato un comitato tecnico-scientifico che valuterà le proposte artistiche di chi vorrà esporre. È un modello partecipato, che restituisce ai cittadini la possibilità di vivere la cultura nel proprio quartiere”, ha aggiunto Dedali.

La mostra di Costantini resterà aperta fino al 22 novembre, per poi lasciare spazio a un nuovo allestimento: “Olive Verdi Giganti”, progetto di Francesco Bocaccini curato da Anna Pieronti.

Con “Nel mirino della memoria”, Sanremo non celebra solo un artista o un evento, ma riafferma il legame profondo tra arte, verità e impegno civile. Nella città che ha dato i natali al Festival e al Premio Tenco, la Galleria Civica si prepara a diventare il suo nuovo cuore pulsante culturale.