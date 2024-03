Ventimiglia ricorda Pino Riotto, un successo lo spettacolo benefico "12 uomini" (Foto)

Un successo lo spettacolo "12 uomini" con testi originali di Pino Riotto, scomparso lo scorso settembre, musiche del maestro Gianni Martini, regia e scenografia di Elio Marchese, andato in scena venerdì sera al teatro comunale di Ventimiglia, gremito per l'occasione.

Dodici uomini con i loro dodici monologhi hanno raccontato la realtà vissuta sulla propria pelle e sulle persone comparse lungo il cammino della loro vita emozionando i presenti in sala, tra i quali anche autorità civili e militari, come l'assessore di Ventimiglia Milena Raco e il consigliere regionale Veronica Russo.

Per l'occasione sono saliti sul palco Sergio Raimondo, Gioacchino Logico, Dani Siccardi, Nino de Franco, Fabio Coluccino, Tony del Core, Daniel Siccardi, Piero Dito, Marino Longo, Gianni Modena, Cesare Melchiori, Carlo Olivari e Fulvio Verrando.

E' stata anche una serata omaggio a Pino Riotto, visto che sono state mostrate le riprese di uno spettacolo, un varietà un po' avanspettacolo girato negli anni '90. L'evento ha, infine, avuto una finalità benefica: il ricavato è stato devoluto a favore della Croce Verde Intemelia.

"Ringraziamo tutti i presenti e gli sponsor" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo, inoltre, il comune di Ventimiglia per il patrocinio, l'assessore alla cultura e manifestazioni Serena Calcopietro, Orizzonti Artek Ventimiglia, Villa Nobel, il Teatro Ariston, lo staff del teatro comunale di Ventimiglia, tutti gli attori che hanno partecipato a titolo gratuito, il maestro Gianni Martini per le musiche e Riccardo Di Gerlando per le riprese video e il prezioso aiuto dietro le quinte di Chiara Carlo".