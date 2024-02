Ventimiglia, al teatro comunale va in scena "12 uomini": testi originali di Pino Riotto (Foto)

Al teatro comunale di Ventimiglia venerdì 1° marzo alle 21 andrà in scena "12 uomini" con testi originali di Pino Riotto, scomparso lo scorso settembre.

Dodici uomini, dodici monologhi per raccontare la realtà vissuta sulla propria pelle e sulle persone comparse lungo il cammino della loro vita. Saliranno sul palco Sergio Raimondo, Gioacchino Logico, Dani Siccardi, Nino de Franco, Fabio Coluccino, Tony del Core, Daniel Siccardi, Piero Dito, Marino Longo, Gianni Modena, Cesare Melchiori, Carlo Olivari e Fulvio Verrando. Musiche del maestro Gianni Martini, regia e scenografia di Elio Marchese.

Il ricavato dell'evento, che ha il patrocinio della città di Ventimiglia, sarà devoluto alla Croce Verde Intemelia. I biglietti si possono acquistare in tutti i negozi Coppo e da Flash Pellicceria a Ventimiglia mentre a Sanremo presso il laboratorio ACAD in via Matteotti 34 dalle 10 alle 15.30.