Sanremo: al via questa mattina 'Master Expo 2024', il gotha dell'hotellerie, bar e ristorazione al Palafiori (Foto e Video)

Inaugurazione alla presenza dell'Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, questa mattina al Palafiori di Sanremo, per l’appuntamento con Master Expo, un evento imperdibile per tutti coloro che lavorano nel settore dell'hotellerie e della ristorazione.

Master Expo si svolge da oggi a mercoledì prossimo ed è un'occasione unica per scoprire le ultime innovazioni, tendenze e soluzioni per migliorare e arricchire le attività del settore dell’accoglienza.

“Quello che rende unico Master Expo – sottolinea Gianfranco Mastrantuono, ideatore e creatore dal 2018 - è la nostra attenzione alla qualità e all'eccellenza. Selezioniamo attentamente i nostri espositori per garantire che solo i migliori professionisti e le migliori aziende del settore siano presenti. Inoltre, offriamo un'ampia gamma di contenuti, dalle esposizioni alle competizioni e ai workshop, per soddisfare le diverse esigenze e interessi dei nostri visitatori. Nella scorsa edizione hanno partecipato 68 espositori e più di 900 visitatori, ma quest’anno ci aspettiamo un livello di partecipazione e di eccellenza ancora più alto".

Con un'area espositiva che ospita i migliori fornitori nazionali ed esteri, Master Expo 2024 offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, dalle nuove tendenze per il buffet e il mobilio dedicato alle soluzioni innovative per la gestione e l'ottimizzazione delle attività. Sono presenti tutti i principali leader del settore, dalle soluzioni detergenti eco-friendly ai distributori di beverage, offrendo soluzioni sostenibili per i professionisti del settore.

Punto focale di quest’anno la prima ‘Master Expo Cocktail Competition’, organizzata da Daniele Allegretti (Vicepresidente I.M.A.H.R sezione Barman) per la Liguria e il Piemonte, una gara che metterà alla prova le abilità dei migliori bartender provenienti da scuole alberghiere, professionisti e amatori. Sarà un'opportunità unica per gli spettatori di ammirare le creazioni dei migliori talenti del bartending e scoprire le ultime tendenze nel settore dei cocktail.

Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a due masterclass tenute da Ettore Diana, campione del mondo IBA 2012 a Pechino. La prima sarà lunedì prossimo e si concentrerà sulle guarnizioni dei cocktail; la seconda, mercoledì mattina, sarà dedicata alla creazione di cocktail con le tisane Ricola. Non mancheranno momenti di networking e collaborazioni, con professionisti del settore, chef, imprenditori, fornitori ed esperti che si incontreranno per condividere idee, esperienze e opportunità di business.

Master Expo 2024 è l'evento di riferimento nel panorama dell'hotellerie e della ristorazione, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica e preziosa per crescere, innovare e distinguersi nel proprio settore. L'evento rappresenta anche un importante momento di valorizzazione e promozione del territorio, contribuendo al suo sviluppo e alla sua crescita economica.