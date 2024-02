‘Futurismo: quale il ruolo della donna e quali impulsi nella moda?’: cocktail futurista dell’associazione Noi4You

Venerdì 1 Marzo alle ore 21, in occasione dell'imminente giornata internazionale della donna, presso la sede di Noi4You in via Firenze 1 - Bordighera, si terrà una serata organizzata dal collettivo Cose moderne 2.0, nella quale la relatrice Chiara Melli illustrerà il ruolo della donna nel Futurismo - il celebre movimento a forti tinte maschili - e degli impulsi che diede al campo della moda oltre che in alcuni aspetti della vita mondana.

Si tratta del primo dei due incontri dedicati al Futurismo a Bordighera (il secondo organizzato dal Lion's Otto Luoghi il 7 marzo). Al termine della relazione sarà possibile degustare delle Polibibite futuriste, antesignane degli attuali cocktail con gli stuzzichini, abilmente preparati da Bruno Balbo e Alessio Marroni con la collaborazione di Cecilia Buffa, suggeriti all'epoca: ‘Futurismo: quale il ruolo della donna e quali impulsi nella moda?’.

Per partecipare è necessario iscriversi a mezzo messaggio Whatsapp al numero 3498521311