Vallecrosia: domenica prossima Festa di Carnevale all' Oratorio Don Bosco

Domenica 11 Febbraio ore 15 Festa di Carnevale all' Oratorio Don Bosco di Vallecrosia. "Ci saranno giochi a stand con vari premi - spiegano gli organizzatori -, sfide a tempo con la gincana e di forza con il tiro alla fune; ci sarà la pentolaccia e sfilata delle maschere con premiazione delle più belle. Da contorno i gonfiabili per i più piccoli e per il palato zucchero filato, crepes cioccolata.... Insomma un cocktail di puro divertimento, vi aspettiamo domenica 11 febbraio ore 15 all oratorio Don Bosco Vallecrosia per una festa esplosiva...".