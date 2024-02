Sanremo: venerdì prossimo a Palazzo Roverizio la sesta edizione del 'Premio Lucio Dalla'

Si svolge venerdì prossimo alle 19, a Palazzo Roverizio di Sanremo, la 6a vetrina del 'Premio Lucio Dalla'. Passeranno in rassegna 16 artisti con circa 30 canzoni tra brani cantautorali e cover di Lucio Dalla. Il tutto con la conduzione del Patron Maurizio Meli che aprirà l’evento con l’audio originale del brano “La sera dei miracoli” tra i più iconici del grande Maestro e poeta scomparso. Subito dopo il via definitivo alla lunga kermesse musicale a lui dedicata.

La serata si dividerà in due parti. La prima sessione prevede l’esibizione di tutti e 16 i brani cantautorali mentre la seconda sarà all’insegna delle cover di Lucio Dalla e il tutto per concludersi con “L’anno che verrà” interpretato dal 'patron' e dagli artisti in rassegna come ormai da tradizione.



Si esibiranno a Palazzo Roverizio: I Cosmopoliti di Palermo, vincitori dell11a edizione, Gavina Fiori di Sassari, vincitrice del Premio della Critica, Cioko di Monza, premiato col Premio Radio e Tv e gli Asap di Rovigo saliti in podio come terzi classificati. Seguono altri protagonisti dell’ultima edizione di Premio Lucio Dalla quali Max & Mary di Meta (NA), Francesco Tartaglia di Roma, Eliana Stramucci di Macerata, Francesco Altomare di Castrolibero (CS) e Antonio Pisanello di Palo del Colle (BA) seguiti dalle new-entry Ilaria Magnaguagno di Schio (VI), Dario Calderone di Palermo, Mabell di Cascina (PI), Omar Guidetti di Cento (FE), Pierdamiano Esposito di Imperia e Luciano Pepe di Marano (CS).

Durante la serata si esibirà anche il giovane promettente organettista sardo Luca Cocco di Ardauli (OR) con un mix di musiche da lui composte. Il giornalista di musica e spettacolo Daniele Mariotto salirà in cattedra per un ricordo e un ringraziamento a Gigi Riva quale esempio di sportività e umanità perpetrata in carriera e nella vita privata.

Una serata prevedibilmente da forti toni emozionali che, insieme agli stucchi di Palazzo Roverizio, daranno luce ad un’atmosfera sanremese per questo ulteriore omaggio a Lucio Dalla.