Giovanni Allevi torna a suonare in pubblico al 74° Festival di Sanremo: “Il dolore mi ha dato inaspettati doni”

Il 74° Festival di Sanremo diventa simbolo di rinascita quando sul palco dell'Ariston sale, dopo quasi due anni, Giovanni Allevi. Musicista, artista completo, mente sopraffina della musica internazionale, due anni fa ha reso pubblica una diagnosi impietosa: mieloma.

“All'improvviso mi è crollato tutto - ha detto Allevi prima dell'esibizione - non suono in pubblico da quasi due anni, nel mio ultimo concerto il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso il mio lavoro, i miei capelli, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni”.