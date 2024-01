Ventimiglia, nuovo centro ricreativo comunale per anziani: iniziati i lavori (Foto)

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo centro ricreativo comunale per gli anziani a Ventimiglia.

Il progetto del nuovo centro, finanziato con fondi europei provenienti dal Pnrr, si pone l’obiettivo di potenziare i servizi e le infrastrutture sociali della comunità ventimigliese. Un'opera pubblica ideata, voluta e progettata dalla precedente Amministrazione Scullino e portata avanti dall'attuale Amministrazione Di Muro per dare ai cittadini della terza età e non solo una bellissima e moderna struttura in centro.

Il centro sorgerà nel cortile, lato nord, della palestra comunale ex Gil, in via Vittorio Veneto.