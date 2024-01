Nuovo centro ricreativo per anziani a Ventimiglia, Scullino: "Ennesimo nostro progetto"

"Finalmente a breve inizieranno i lavori di costruzione del nuovo centro sociale per gli anziani di via Veneto" - fa sapere l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando del progetto per la realizzazione di un nuovo centro ricreativo comunale per anziani nel cortile, lato nord, della palestra comunale ex Gil, in via Vittorio Veneto - "Un'opera pubblica ideata, voluta e progettata della nostra amministrazione per dare ai cittadini della terza età e non solo una bellissima e moderna struttura in centro".

"È una precisa e dovuta risposta alle esigente di socializzazione, che è venuta meno in seguito alla chiusura del vecchio e angusto locale di Sant'Agostino, dove era nostra intenzione promuovere la realizzazione di un ulteriore centro per lo studio e l’incontro per i giovani studenti e non solo nei locali ubicati sotto la biblioteca Aprosiana" - sottolinea Scullino - "Un plauso va a quanti si sono adoperati per il raggiungimento di questo importante obiettivo: il vero e definitivo inizio dei lavori. In particolare, un grazie va all’architetto Andrea Folli per la riuscita progettazione, all’ufficio tecnico e al personale comunale".

"Adesso incombe risolvere un nuovo e impellente problema: realizzare un nuovo centro Alzheimer, visto che quello del centro storico è stato chiuso da anni. Si deve, quindi, con urgenza riservare alle famiglie con parenti colpiti da questa terribile malattia un accurato servizio per i loro cari. I locali e le soluzioni ci sono, diamoci da fare".