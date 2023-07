Ventimiglia: nuovo centro anziani, Di Muro “Partita la gara per la selezione dell'impresa”

Il Comune di Ventimiglia ha pubblicato l'avviso per selezionare l’impresa che realizzerà il nuovo centro anziani nei pressi della palestra ex GIL. Ad annunciarlo è il sindaco Flavio Di Muro, insieme al vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Marco Agosta e all’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Calimera.

“Si tratta di un progetto finanziato con i fondi del PNRR, che la nuova amministrazione comunale ha portato avanti con convinzione al fine di creare finalmente un centro ricreativo, per la terza età e non solo, in pieno centro città - dichiara il sindaco - entro il mese di ottobre verrà conclusa la procedura con la selezione dell’impresa e il conseguente avvio dei lavori, per un importo di 983.799 euro, nell’ambito di un progetto più complessivo di 1.356.005,95 euro”.