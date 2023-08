Ventimiglia: affidati a un'azienda di Sanremo i lavori per la costruzione del nuovo Centro Anziani

Il Comune di Ventimiglia ha avviato la procedura gara per l’affidamento dei lavori di costruzione dell’edificio per il nuovo centro anziani di Ventimiglia nel progetto nell’ambito del PNRR finanziato dall’Unione Europea ‘Next Generation EU’, per un importo complessivo dei lavori pari a 983.799 euro.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, comprensivo di capitolato speciale d’appalto e ulteriori documenti progettuali, sono state invitare alcune ditte, dando mandato alla ‘Centrale Unica di Committenza’ di Ventimiglia e Camporosso.

Hanno partecipato l’impresa edile ‘Lanteri Olimpio’ di Ospedaletti, la ‘Badessi Luigia’ di Imperia e la ‘Giò costruzioni’ di Sanremo. Dopo l’esclusione della ‘Badessi’, alla fine i lavori sono stati affidati alla ‘Giò Costruzioni’, risultata prima classificata nella graduatoria finale avendo la medesima offerto il ribasso più alto in gara (pari a 5,669% rispetto all’importo).