Mutui green, nella nostra provincia i prestiti più brevi della Liguria: durata media di 22 anni e loan-to-value al 79,3%

La provincia di Imperia si conferma tra i territori liguri più dinamici sul fronte dei mutui green, con dati che nel 2026 evidenziano una crescente attenzione verso gli immobili ad alta efficienza energetica e formule di finanziamento più vantaggiose. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, Imperia è la provincia ligure dove i mutui green hanno la durata media più breve: 22 anni, vale a dire 3 anni e 2 mesi in meno rispetto ai mutui tradizionali. Un segnale che racconta una maggiore propensione dei richiedenti a puntare su piani di rimborso più rapidi, sfruttando condizioni più favorevoli.

Altro dato significativo riguarda il loan-to-value, cioè il rapporto tra l’importo finanziato e il valore dell’immobile: Imperia registra il valore più alto della Liguria per i mutui green, con il 79,3%, contro il 77% dei mutui standard. Un elemento che conferma come chi sceglie un’abitazione sostenibile nella provincia imperiese riesca a ottenere una copertura più elevata da parte delle banche. A livello regionale, i mutui green continuano a risultare più convenienti rispetto ai finanziamenti tradizionali. In Liguria, infatti, l’importo medio richiesto per un mutuo green è di 135 mila euro, circa 15 mila euro in più rispetto ai mutui standard. Anche il valore degli immobili è più alto: 267 mila euro in media per le case green contro 250 mila euro per quelle tradizionali.

Il vantaggio si riflette anche sulle rate. Per un mutuo ventennale da 180 mila euro a tasso fisso, la rata media di un mutuo green si attesta a 996 euro, con un risparmio di 39 euro al mese rispetto a un mutuo standard. Sul totale del finanziamento, il risparmio supera i 9.400 euro. “I mutui green rappresentano un’opportunità per molti consumatori di ottenere condizioni di finanziamento molto competitive, dal momento che per queste soluzioni gli istituti di credito offrono tassi mediamente più bassi fino a 30-40 punti base rispetto alle opzioni tradizionali”, spiega Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Product di MutuiOnline.it.

Per Imperia, dunque, il 2026 si apre con segnali incoraggianti: mutui più brevi, maggiore copertura bancaria e condizioni più leggere per chi investe in sostenibilità.