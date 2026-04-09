Sanremo, talento e passione: Miryea Nuzziello conquista il primo posto alla convention di Forlì

Un importante traguardo per il mondo del tatuaggio locale: Miryea Nuzziello, titolare dello studio Alchimia Tattoo Lab, ha conquistato il primo posto alla convention di Forlì, arrivata alla sua 3ª edizione, svoltasi il 20, 21 e 22 marzo.

Un risultato che segna una tappa significativa nel percorso dell’artista sanremese, che negli ultimi anni si è distinta per uno stile realistico raffinato, capace di trasformare ogni tatuaggio in un’opera unica e personale.

La convention di Forlì, tra gli appuntamenti più seguiti del settore, ha visto la partecipazione di numerosi tatuatori provenienti da tutta Italia. In questo contesto competitivo, il lavoro di Miryea ha saputo emergere per precisione tecnica, profondità espressiva e cura del dettaglio, conquistando l’attenzione della giuria.

"È stata la mia prima convention", racconta Miryea,"e vincere il primo posto è qualcosa che va oltre ogni aspettativa. Dietro ogni lavoro ci sono ore, concentrazione e una ricerca continua. Questo riconoscimento è una spinta enorme a crescere ancora."

Alchimia Tattoo Lab, il suo studio a Sanremo, nasce con l’idea di offrire non solo tatuaggi, ma esperienze artistiche costruite su misura, dove ogni progetto prende forma attraverso ascolto, studio e connessione con il cliente.

La vittoria alla convention rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il territorio, che vede emergere una realtà giovane e determinata nel panorama artistico nazionale.