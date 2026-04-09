'A voce aperta': Marino Anfosso coordinatore di area di Asl 1 Imperiese: riorganizzazione e criticità operative (Video)

Marino Anfosso, coordinatore di Area di Asl 1, ai microfoni di “A Voce Aperta” per fare chiarezza sul funzionamento della nuova struttura sanitaria regionale e per affrontare alcune delle principali criticità che interessano il sistema. Nel corso dell’intervista, Anfosso illustra gli obiettivi della riorganizzazione regionale, sottolineando come il nuovo assetto sia stato pensato per migliorare l’efficienza dei servizi e garantire una risposta più tempestiva ai cittadini. Tuttavia, ha evidenziato che la fase di transizione non è priva di difficoltà, soprattutto sul piano operativo.

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Uno dei nodi centrali resta infatti quello del personale. Anfosso parla della carenza di operatori sanitari, una problematica che incide direttamente sulla qualità e sulla rapidità delle prestazioni erogate. “

Collegato a questo tema è quello delle lunghe liste di attesa, che continuano a rappresentare una delle principali preoccupazioni per i cittadini. Anfosso ha riconosciuto le difficoltà esistenti, sottolineando come si stia lavorando per individuare soluzioni concrete, anche attraverso una migliore organizzazione delle risorse disponibili.

Nel corso dell’intervento, spazio anche a un passaggio sul servizio di emergenza 118 e sulla sua dislocazione a Genova, tema particolarmente sentito. Anfosso ha evidenziato l’importanza di garantire una copertura efficiente del territorio, ribadendo che ogni scelta organizzativa deve tenere conto della necessità di assicurare interventi rapidi e coordinati.

(Video Marco Ausenda)