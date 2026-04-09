Presentata la guida turistica francese Visitez l’Italie: anche quest’anno Taggia tra i comuni protagonisti

Anche quest’anno il Comune di Taggia è tra le mete turistiche protagoniste della guida Visitez l’Italie, ideata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e distribuita nella vicina Costa Azzurra.

L’edizione 2026 è stata presentata ieri nel prestigioso contesto dell’Hotel Le Negresco, sulla Promenade des Anglais della rinomata località costiera francese.

“È ormai il quarto anno consecutivo che partecipiamo a questa importante iniziativa per promuovere la nostra cittadina e le sue eccellenze,” commenta l’assessore al Turismo Barbara Dumarte. “In questi anni abbiamo registrato un netto incremento dei flussi turistici provenienti dalla Francia e, in particolare, dalla vicina Costa Azzurra. I fattori sono molteplici, ma possiamo affermare che i nostri sforzi e investimenti, insieme a quelli delle altre località turistiche liguri, hanno innescato una tendenza virtuosa che siamo certi proseguirà anche nei prossimi anni.”

Secondo i dati ufficiali, nel 2025 il Comune di Taggia ha registrato un incremento del 9,70% nelle presenze di turisti stranieri rispetto al 2024, anno già caratterizzato da una crescita significativa. Un aumento trainato in particolare dai turisti francesi: +7,40% nel 2025 a livello provinciale, con picchi del +21,17% a ottobre, +19,9% a giugno, +17,6% ad aprile e +9,4% nel periodo agosto-settembre.

In occasione della presentazione della guida turistica, nella sala principale dello storico hotel a cinque stelle di Nizza, si è svolto anche un salone del turismo B2B con la presenza di numerosi operatori del settore. Il Comune di Taggia ha partecipato con uno stand informativo, presentando la località a un ampio pubblico composto da agenzie turistiche, giornalisti, albergatori e professionisti.

“Un pubblico selezionato e interessato con il quale porteremo avanti, nei prossimi mesi, una serie di iniziative e collaborazioni finalizzate a promuovere ulteriormente il nostro territorio,” conclude Barbara Dumarte.

Nel pomeriggio, nella Sala Massena dell’Hotel Le Negresco, si è inoltre tenuta una conferenza stampa dedicata alla valorizzazione di alcune eccellenze locali, tra cui l’oliva Taggiasca, in collaborazione con l’associazione L’Oro di Taggia, e il Moscatello di Taggia, in collaborazione con l’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e il CeSVin – Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai Festeggiamenti di San Benedetto Revelli, con la partecipazione di due figuranti in costume del Rione San Dalmazzo (vincitore sia del Corteo Storico sia delle ambientazioni storiche nell’edizione 2026) e di Lorenzo Principato del Comitato Organizzatore dei festeggiamenti, che ogni anno si svolgono tra febbraio e marzo.