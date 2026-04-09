Eventi, commercio, spiagge e ospitalità: a Bordighera nascono quattro gruppi di Confcommercio (Foto e video)

Nascono quattro gruppi di Confcommercio a Bordighera: il gruppo operativo eventi e manifestazioni, il gruppo commercio e attività produttive, il gruppo demanio e spiagge e il gruppo ospitalità.

Tavoli di lavoro che faranno rete per realizzare le linee programmatiche per il 2026. "Confcommercio di Bordighera al momento è commissariata. Siamo qui oggi per presentare i vari gruppi che si occuperanno di iniziative, eventi e delle linee programmatiche per il 2026" - dice il direttore provinciale e sub commissario della sede di Bordighera Alessandra Fassone - "Per una migliore organizzazione delle attività della Confcommercio di Bordighera, sono stati creati dei gruppi di lavoro che resteranno attivi anche in futuro, legati a tematiche specifiche: eventi e manifestazioni per pianificare, coordinare gli eventi organizzati dalla Confcommercio, nonché promuovere lo sviluppo economico locale attraverso gli eventi Paese e Mare di Sapori e Beerinbò, coinvolgere attivamente il settore della ristorazione, operatori turistici e attività commerciali per valorizzare l'identità locale; commercio e attività produttive per sostenere e valorizzare il tessuto commerciale locale, incentivare le nuove aperture e la diversificazione dell'offerta, stimolare sinergie tra commercio, turismo ed eventi; demanio e spiagge per gestire e tutelare il demanio marittimo, monitorare il rispetto delle normative e coordinare e monitorare le concessioni demaniali e ospitalità per migliorare l'accoglienza turistica, promuovere offerte, elevare standard qualitativi ed esperienza del visitatore. L’incontro con l’Amministrazione comunale, anch’essa commissariata, con il sub commissario Cardellicchio, è volto proprio a questo. Le diverse tematiche sono state illustrate dai diversi esponenti dei vari gruppi di lavoro, che abbiamo costituito in attesa del rinnovo del direttivo di Confcommercio Bordighera".

Il gruppo operativo eventi e manifestazioni è composto dal capogruppo Bosio Andrea del ristorante e stabilimento balneare Marina Beach e casa vacanze; da Cristina Volcan del ristorante La Cicala; Romolo Giordano del ristorante Amarea; Sabrina Fogliarino del ristorante Cà du Nonu; Oscar Martinelli del ristorante U Cavetu, Elisabetta Valente di Sant’Ampelio Pane e Claudia Marcone di Crespi i Fiori. "Il nostro compito è quello di lavorare a supporto dei commissari del Comune per garantire l’organizzazione dei quattro eventi storici di Bordighera. Il primo evento sarà nel centro storico e sarà 'Paese di Sapori', che richiama mille persone a serata" - svela Andrea Bosio, capogruppo del gruppo operativo per eventi e manifestazioni - "Il secondo evento sarà un Mare di Sapori sul lungomare dedicato alle eccellenze che permette a prezzi ridotti di conoscere una selezione di menù dei nostri ristoranti creando un forte indotto nella città. Il 9 agosto verrà organizzata la Giornata commerciale del ribasso, una giornata di festa per tutta la città. Infine, vi sarà BeerinBo' ai giardini Lowe, a fine estate, dove verranno proposte birre artigianali e musica dal vivo. I tavoli servono per fare gruppo e promuovere attività commerciali. Se uno non investe non si può aspettare dei ritorni. Ci sono crisi globali da affrontare. Possiamo fare rete e cercare di preservare il tessuto commerciale".

Il gruppo commercio e attività produttive è formato dal capogruppo Angelo Serianni della tabaccheria Tobacco Center; da Gianluca Berlusconi di Picconalbicocco Arredamenti; Erika Ratto del negozio abbigliamento Cloutè; Lorenzo Marzola del negozio abbigliamento Twenty; Gianpiero Novembre del ristorante Chez Louis; Massimo Del Sole della macelleria Del Sole al mercato coperto e Claudia Roggero di Crea Officina Grafica Visual Design. "Siamo oltre 120 associati Confcommercio a Bordighera" - dichiara Angelo Serianni, capogruppo del gruppo Commercio e attività produttive - "C'è bisogno di un appoggio totale del Comune per organizzare eventi e iniziative future. Siamo qui nella convinzione che con l’arrivo della nuova Amministrazione si trovi una sinergia totale per lavorare insieme. L’unione fra Comune e Confcommercio porterà certamente a buone cose”.

Il gruppo demanio e spiagge è caratterizzato dal capogruppo Nicola Mastorakis dello stabilimento balneare Amarea; Francesco Rao del ristorante e stabilimento balneare Sant’Ampelio; Daniele Vagnetti del ristorante e stabilimento balneare Maoma, Massimo Tortorella del ristorante e stabilimento balneare Il Garroccio/Kukua e Daniele Catto del ristorante e stabilimento balneare Kursaal. "Il mare per Bordighera è il punto fondamentale del turismo" - afferma Daniele Vagnetti del gruppo Demanio e spiagge - "Ci deve essere collaborazione tra Comune, stabilimenti e commercianti. Confcommercio ci è sempre stata d'aiuto. La stagione è iniziata bene con la Pasqua ma siamo in un momento particolarmente difficile per noi perché stiamo andando verso le gare per le concessioni e attendiamo i bandi che saranno fatti dalla nuova Amministrazione. Intanto, abbiamo iniziato a lavorare e cerchiamo di collaborare tra stabilimenti augurandoci che sia una buona stagione per tutti. Il mare è il nodo centrale del nostro turismo locale”.

Il gruppo ospitalità è formato dal capogruppo Nicola Buonaguro del Gold Hotel; Antonella Marchetto dell'hotel Piccolo Lido; Olga Gavrina dell'hotel Villa Miki; Davide Traverso dell'hotel Rosalia e Francesca Oggero dell'hotel Villa Elisa. "Continuiamo a lavorare sull'ospitalità perché va ad abbracciare non solo gli alberghi ma anche le case vacanze e i B&B che oggi sono sicuramente superiori" - dice Nicola Buonaguro, capogruppo del gruppo ospitalità - "Cerchiamo di proseguire sulla stagione estiva ma non solo. Speriamo che Bordighera prenda in considerazione la problematica della destagionalizzazione. Il gruppo collaborerà in modo sinergico con tutta l'organizzazione per far sì che chi venga a Bordighera venga accolto nel migliore dei modi. Senza turismo Bordighera perde tanto. Il turismo è il flusso più importante di tutto il resto. Attraverso i bellissimi eventi organizzati da Confcommercio ci prepariamo ad accogliere al meglio i nostri turisti, che potranno godere di queste bellissime iniziative e al tempo stesso apprezzare il territorio di Bordighera".