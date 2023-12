Nuovo centro anziani a Ventimiglia, la consegna dei lavori sarà il 5 dicembre

"Il 5 dicembre procederemo con la consegna dei lavori, per un importo di 1 milione e 356mila euro circa, per il nuovo centro anziani in via Vittorio Veneto". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale.

"C'era una scadenza del 2026 che siamo riusciti ad anticipare sempre grazie agli uffici" - sottolinea il primo cittadino.

"Stiamo lavorando anche su altri Pnrr per cercare di non perdere nessuna di queste occasioni" - fa sapere Di Muro - "Abbiamo partecipato e ottenuto anche risorse su altre nuove misure".