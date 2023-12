Ventimiglia, un albero per ogni bimbo nato: approvata all'unanimità la mozione della minoranza

A Ventimiglia per ogni bambino nato verrà piantato un albero. E' stata approvata all'unanimità la mozione presentata, ieri sera durante la seduta del consiglio comunale, dai consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi, Vera Nesci, Gabriele Sismondini e Cristina D'Andrea.

La mozione era incentrata sulla piantumazione degli alberi abbattuti e degli alberi in base al numero dei bambini nati e adottati residenti sul territorio comunale. "A seguito di una ricerca che abbiamo fatto, da una decina di anni a questa parte, purtroppo, gli alberi della nostra città spesso devono essere abbattuti perché pericolosi o in stato di non sicurezza, ciò sta generando un cambiamento dal punto di vista del decoro e del verde pubblico" - ha spiegato il consigliere comunale di minoranze Alessandro Leuzzi - "I comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti devono provvedere entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni bambino nato o adottato residente sul territorio comunale a piantumare un albero comunale. Ho fatto una richiesta all'ufficio tecnico incrociata con l'anagrafe ed è risultato che dall'insediamento di questa amministrazione su una sessantina di bambini nati non è stato piantato, neanche, un albero. Nel frattempo, però, ne sono stati abbattuti 34 per questioni legate alla sicurezza. Si chiede, se possibile, il voto all'unanimità per iniziare subito la piantumazione degli alberi abbattuti e prevedere per il 21 novembre 2024 la piantumazione degli alberi per ogni bambino nato o adottato residente sul territorio comunale in occasione della Giornata nazionale degli alberi".

"Mi auguro che anche la maggioranza voti favorevolmente e voglia abbracciare quest'iniziativa bellissima affinché ogni bambino nato possa sapere dove si trova l'albero che è stato piantato proprio per festeggiare la sua nascita" - ha aggiunto il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Speriamo che la maggioranza si prenda a cuore quest'iniziativa e voti all'unanimità".

"La voto a cuor leggero anche perché sul discorso del verde pubblico, negli anni che furono, abbiamo fatto particolare attenzione" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Negli ultimi dieci anni, purtroppo, si è però abbattuto il punteruolo rosso che falcidiato le nostre palme: ben 247. Sono subito state sostituite con le palme Washingtonia. Con l'aiuto degli alpini della sezione di Ventimiglia ogni anno si sono piantate decine di piante soprattutto nella zona del Forte dell'Annunziata. Era stato, inoltre, assegnato alla sezione scout di Ventimiglia un impegno: piantare le palme. Dobbiamo guardare al domani cercando di spronare l'amministrazione a non limitarsi a 62 alberi ma di ampliarli anche perché i giardini, polmone verde della città, hanno sempre bisogno di interventi".

"Riguardo all'abbattimento dei 34 alberi abbiamo dovuto riflettere tanto, purtroppo erano molto ammalorati e così abbiamo dovuto prendere questa decisione, fatta con il tecnico e dopo le verifiche statiche che sono state fatte su questi pini" - ha replicato l'assessore Domenico Calimera - "E' giusto e corretto mantenere il patrimonio arboreo cittadino e migliorarlo, se possibile, col tempo. Votiamo benissimo la vostra mozione".

"Purtroppo con la messa in sicurezza non si scherza anche perché l'incolumità dei nostri cittadini viene prima di tutto per cui si deve intervenire e potare le piante a rischio ma è anche vero che a tutto ciò possiamo porre rimedio sostituendo la pianta" - ha aggiunto il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Riguardo all'iniziativa per un bimbo una pianta nuova, ci trova favorevoli. Forza Italia voterà favorevole a questa mozione".

