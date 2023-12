Migranti e comuni di frontiera, Di Muro: "Ventimiglia beneficerà di contributi straordinari"

"In prima commissione affari costituzionali in Senato, anche a seguito di un'audizione, ho fatto presente delle modifiche al decreto e ringrazio il gruppo parlamentare della Lega che ha presentato un emendamento modificando l'articolo 8 che, quindi, riconosce un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche speciali, connesso alla presenza e al transito di migranti nei comuni di frontiera. Un contributo straordinario che permetterà, nella sua attuazione nel 2024 con una previsione di bilancio dello Stato di 2 milioni di euro, al nostro comune di avere delle risorse in più a cui lavoreremo, come Giunta, per fare un servizio in quelle aree dove finora è difficile mantenerle pulite, come alcune zone frazionarie o il greto del fiume in zona Gianchette" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 5 e 12 ottobre scorsi.

"Il flusso migratorio porta non solo problemi di ordine pubblico ma anche immondizia e detriti da dover rimuovere" - dice il primo cittadino - "Annuncio, perciò, con piacere questo importante provvedimento da parte del Governo e del Parlamento che rende Ventimiglia centrale nelle decisioni a carattere nazionale".

"Nella manovra finanziaria, che sarà approvata a breve, ci sarà un articolo che è stato discusso anche in sede di Anci nazionale di contributi straordinari ai comuni di frontiera" - annuncia, inoltre, Di Muro - "Sono previsti 5 milioni di euro. E' in attesa, nei prossimi giorni, un decreto del Ministero dell'Interno che andrà a regolare questo contributo di cui, sicuramente, beneficerà il comune di Ventimiglia. Alcuni interventi di carattere straordinario, come l'acquisto di griglie o interventi di rimozioni forzate, in futuro saranno sostenuti dal contributo dello Stato".