Ventimiglia, dalla Regione oltre un milione di euro per via Due Camini

"Un contributo economico importante molto atteso dalla città riguarda la zona Magliocca-San Bernardo. Ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato della Protezione Civile, ha riconosciuto circa più di un milione di euro al comune di Ventimiglia per via Due Camini". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale.

"Era un cantiere atteso da tempo dai residenti" - sottolinea il primo cittadino - "Noi appena insediati ci siamo impegnati su questa pratica, che avevamo, in qualche modo, promesso in campagna elettorale. E' stato un lavoro difficile perché ci siamo ritrovati a dover ovviare a evidenti errori nella scheda di presentazione, dichiarazioni errate o contradditorie. E' reso noto anche nel decreto del presidente Toti. Con un'interlocuzione fruttuosa con gli uffici regionali, che ringrazio per il lavoro svolto insieme ai nostri tecnici, e dopo una serie di confronti con l’assessore Giampedrone abbiamo sanato questo errore di trasmissione delle precedenti amministrazioni che non consentivano di avviare i lavori in via Due Camini. Otteniamo così un sostegno doveroso per la popolazione dei quartieri interessati. Entro la fine dell'anno, che sono i termini previsti, apriremo il cantiere e riapriremo questa strada tanto attesa".

Per far fronte ai danni dell’alluvione del 2019, Regione Liguria ha, infatti, approvato un contributo pari a 1.087.589,20 euro a favore del comune di Ventimiglia per il consolidamento del tratto di strada comunale crollato in via Due Camini. La somma, a valere sulle ordinanze 621 e 622 del Capo Dipartimento Protezione Civile del 2019, intende sostenere il Comune nel ripristino e nella messa in sicurezza della strada di collegamento per raggiungere la frazione di San Bernardo a Ventimiglia. Il decreto 56/2023 a firma del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, come soggetto responsabile per l'emergenza per il dissesto idrogeologico in Liguria, è stato proposto dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone con l’obiettivo di far fronte ai danni causati dal maltempo e tiene conto del termine di completamento dei lavori per gli interventi maggiormente urgenti fissato al 30 novembre 2024.

"Regione Liguria è vicina ai territori colpiti dalle alluvioni" – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – "Non solo nel superamento dei danni, ma anche nel processo di resilienza e messa in sicurezza. Lo abbiamo dimostrato anche oggi con la conferma di oltre 1 milione di euro di contributi per consolidare una strada nevralgica per la frazione di San Bernardo e per i suoi abitanti, circa un migliaio, da troppo tempo alle prese con una condizione emergenziale. Ci siamo attivati fin da subito insieme al comune di Ventimiglia e agi uffici competenti per sbloccare l’iter contributivo. L'obiettivo ora è riaprire via Due Camini entro la fine del 2024”.