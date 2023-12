Adeguamento sismico delle 'Biancheri' a Ventimiglia, Di Muro: "Consegnati i lavori"

"Riguardo all'adeguamento sismico per l'edificio scolastico della scuola Biancheri, i lavori sono stati consegnati ieri, come previsto entro il 30 novembre, per un importo di 2 milioni e 840mila euro" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta odierna del consiglio comunale parlando dell'intervento di adeguamento sismico per l’edificio scolastico della scuola Biancheri in via Roma.

Erano, infatti, stati approvati il progetto esecutivo aggiornato e la contestuale determina per l’avvio della procedura di gara volta all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu. Il comune di Ventimiglia aveva ottenuto un finanziamento Pnrr di 1.786.000,00 euro mentre l'Amministrazione comunale si era presa l'impegno di cofinanziare l’intervento per la restante quota necessaria, pari a 1.054.000,00 euro, alla copertura della spesa di realizzazione dell’opera.

Ieri, invece, sono stati affidati i lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico della scuola Biancheri in via Roma.