Ventimiglia, adeguamento sismico alle Biancheri: approvato progetto esecutivo, ora l'affidamento dei lavori

È previsto un intervento di adeguamento sismico per l’edificio scolastico della scuola Biancheri in via Roma a Ventimiglia. Sono, infatti, stati approvati il progetto esecutivo aggiornato e la contestuale determina per l’avvio della procedura di gara volta all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu.

Con il piano di edilizia scolastica Pnrr il Ministero si è posto l’obiettivo di rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia. Il comune di Ventimiglia ha così ottenuto un finanziamento di 1.786.000,00 euro. E’ stato, inoltre, confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a cofinanziare l’intervento per la restante quota necessaria, pari a 1.054.000,00 euro, alla copertura della spesa di realizzazione dell’opera. L'intervento, perciò, costerà complessivamente 2.840.000,00 euro.

Approvati anche il bando e disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola Biancheri in via Roma – “Progetto nell’ambito del PNRR Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU”. I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione delle offerte anomale. La stipula del contratto avverrà mediante atto pubblico amministrativo a rogito del segretario comunale mentre le clausole essenziali saranno quelle stabilite nonché quelle indicate negli elaborati tecnici del progetto. La procedura d'appalto, in ragione delle tempistiche imposte dal Pnrr e dalla convenzione, deve essere aggiudicata entro e non oltre il 15 settembre, pena la revoca del finanziamento.