Rebecca Campagna tra i pali per i piccoli pazienti oncologici: la portiere della Matuziana vola in Sardegna per il Torneo Manlio Selis

Un weekend speciale per Rebecca Campagna, portiere e punto fermo della Matuziana Under 15, che questo fine settimana ha lasciato il campo di casa per volare in Sardegna e vestire i guanti del Gaslini di Genova in una delle manifestazioni calcistiche più toccanti e significative del panorama giovanile italiano.

La cornice è quella del 29° Torneo Manlio Selis, uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo, che ogni anno richiama in Gallura grandi club internazionali. Quest'anno tra i partecipanti figuravano Genoa, Juventus, PSG e Milan. Ma la vera protagonista dell'evento è stata la "Selis Hope Cup", il mini torneo che riunisce i piccoli pazienti ed ex pazienti oncologici di tre eccellenze della sanità italiana: l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Santa Chiara di Pisa.

L'obiettivo è semplice e potente allo stesso tempo: celebrare la vita e la rinascita attraverso il calcio, regalando a ragazzi che hanno affrontato battaglie durissime l'emozione di vivere, almeno per un giorno, l'atmosfera di un grande torneo internazionale, sui campi della Gallura e con le maglie ufficiali tra le mani.