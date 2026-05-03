Chi compra casa di lusso nella Riviera dei Fiori: stranieri in prima linea nel mercato immobiliare imperiese

Nel 2025 il mercato immobiliare di fascia alta nella provincia di Imperia si conferma sempre più internazionale. I dati Gate-away.com mostrano come la domanda nella fascia tra 1 e 3 milioni di euro sia guidata da acquirenti provenienti da diversi Paesi, attratti dal clima, dalla qualità della vita e dalla vicinanza alla Francia. Il valore medio degli immobili richiesti si attesta a 1.611.667 euro, in crescita del +3,38% rispetto al 2024.

Il primo elemento che emerge è la forte componente internazionale. Le richieste arrivano soprattutto da chi già conosce il territorio o lo sta vivendo in prima persona: il 13,04% delle richieste proviene infatti dall’Italia, ma si tratta in gran parte di acquirenti che inviano la richiesta mentre soggiornano nel Paese. Subito dopo si collocano diversi mercati esteri: Francia: 11,59%; Stati Uniti: 11%; Regno Unito: 10,14%; Svezia: 8,7%

Il dato evidenzia una domanda molto diversificata, con un equilibrio tra Europa e Nord America e con un interesse crescente da parte dei Paesi del Nord Europa. La Riviera dei Fiori si conferma così una destinazione internazionale capace di intercettare pubblici differenti.

La località più richiesta è Imperia, che raccoglie il 21,74% delle richieste, seguita da Sanremo con il 20,29%. Sul podio si posiziona anche Ospedaletti con il 18,84%, confermando la forte attrattività della fascia costiera centrale della provincia. Completano la top five Ventimiglia (13,04%) e Bordighera (11,59%). La domanda si distribuisce quindi lungo tutta la Riviera dei Fiori, segno di un mercato diffuso e in consolidamento.

Il terzo elemento che definisce il mercato riguarda la tipologia di immobili ricercati. Le preferenze degli acquirenti sono molto chiare: la villa domina con l’81,16% delle richieste, seguita a grande distanza da casolari (7,25%) e appartamenti (2,9%).

Le caratteristiche più richieste delineano il profilo della casa ideale:

- immobili già restaurati o abitabili: 63,77%

- immobili nuovi: 14,49%

- abitazioni con 3 camere da letto (27,54%), seguite da quelle con 4 camere (15,94%).

L’insieme dei dati conferma il ruolo della provincia di Imperia come destinazione privilegiata per gli acquirenti stranieri alla ricerca di immobili di pregio. Una domanda internazionale ampia, una distribuzione territoriale equilibrata e la forte preferenza per le ville delineano un mercato solido, capace di crescere e consolidarsi nel panorama del lusso mediterraneo.