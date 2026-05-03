RSE Riviera Servizi Ecologici, partner ambientale della 36° Edizione del MYBA Charter Show (foto e video)

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo a PortoSole Sanremo la trentaseiesima edizione del MYBA Charter Show, il prestigioso salone internazionale dedicato al noleggio dei grandi yacht di lusso. In questo scenario di eccellenza, RSE Riviera Servizi Ecologici (Gruppo Centro Petroli) ha consolidato il proprio ruolo di partner tecnico fondamentale, garantendo la perfetta tenuta ambientale della manifestazione.

L’intesa tra l'organizzazione del Salone e RSE ha permesso di gestire con precisione le complesse dinamiche ambientali che una manifestazione di questo calibro comporta, trasformando la gestione del ciclo dei rifiuti biologici in un modello di efficienza operativa.

Per il secondo anno consecutivo, in un contesto in cui la presenza dei Mega Yacht richiede standard altissimi e tempi d’intervento estremamente rapidi, RSE ha garantito la piena tenuta del sistema schierando quotidianamente una task force di quattro squadre di operatori specializzati e due team di autotrenisti. Un dispiegamento di mezzi e uomini che ha operato ininterrottamente tra il Molo Dock e la Darsena di PortoSole, seguendo un piano d’azione condiviso con i tecnici del porto e sotto la costante supervisione dell’Ufficio Circondariale Marittimo. L’integrazione tra le procedure di bordo e il servizio a terra ha permesso di prevenire qualsiasi rischio di inquinamento, tutelando lo specchio acqueo nel pieno rispetto delle rigide prescrizioni dell’Autorità Marittima Locale.

Per RSE, essere partner del MYBA significa mettere a disposizione la forza di una realtà storica che opera nel settore della sostenibilità fin dal 1978. L’azienda si pone oggi come punto di riferimento in Liguria per i servizi ambientali, vantando certificazioni ISO 9001 e 14001 che ne attestano la qualità e l'affidabilità.

Il servizio offerto nasce da una visione integrata, che prevede la fornitura di carburanti marini, sia con il distributore di Cala del Forte che con il bunkeraggio nei principali porti turistici del Ponente Ligure e della Costa Azzurra: da oltre vent’anni, infatti, RSE collabora strettamente con il brand Servizio Mare-Marine Fuel, permettendo al Gruppo Centro Petroli di offrire una copertura completa ai grandi yacht che transitano tra la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra. Dalla fornitura di servizi di sanificazione agli interventi di bonifica, la partnership con il MYBA ha ribadito come la protezione del territorio e il supporto alla grande nautica siano due facce della stessa medaglia, garantite da un’organizzazione capace di gestire l'eccellenza con discrezione e professionalità.



