Amore nato in ambulanza: Andrea e Adelaide si sposano, volontari della Croce Verde uniti per sempre

Emozione e festa ieri mattina, alle 11.30, a Villa Boselli, dove Andrea Lapini, volontario della Croce Verde di Ventimiglia, e Adelaide Verrazzo, volontaria della Croce Verde di Arma, hanno coronato il loro sogno d’amore. I due giovani si sono conosciuti proprio durante il servizio in ambulanza, condividendo turni, impegno e passione per il volontariato, fino a trasformare quella collaborazione in un legame profondo.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno voluto ringraziare amici, parenti e colleghi che hanno partecipato alla giornata e li hanno accompagnati in un momento così speciale.

Anche la nostra redazione rivolge ad Andrea e Adelaide i più sinceri auguri per una vita insieme ricca di gioia e serenità.



