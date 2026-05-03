Primo assaggio d’estate nel Ponente ligure: spiagge piene per il ponte del Primo Maggio (Foto)

La stagione balneare in Liguria ha aperto con il ponte festivo del Primo maggio: un'occasione ottima per chi voleva fare una fuga dalla quotidianità per fare un salto al mare e magari anche un bagno più temerario. Le temperature favorevoli di questo weekend hanno fatto il resto, portando al riempimento delle spiagge con moltissime persone che hanno deciso di prendere il sole e concedersi questo assaggio di pre estate.

In particolare le giornate di venerdì e sabato sono state le più affollate di gente, tra chi ha scelto di abbronzarsi, chi addirittura ha provato a immergersi (sebbene le massime non abbiano comunque superato i 20°, secondo quanto riporta l'osservatorio Omirl), chi ha giocato a beach volley o soccer e chi invece si è limitato a mangiare sulla sabbia, con tanto anche di tavolini e sedie pieghevoli.

Durante le prime ore della domenica la gente ha iniziato a scemare, segno anche di un controesodo già iniziato e che, almeno in queste ore, non ha creato troppi disagi nell'imperiese (situazione diversa a Savona, dove invece si registrano forti rallentamenti tra Albenga e Pietra Ligure).

Da lunedì però si ricomincia con la tipica routine, e sembra che anche il meteo lo sappia: nelle prossime due settimane è previsto infatti un peggioramento brusco delle temperature, con possibilità discrete di rovesci ( particolare tra domani e martedì, ma anche durante il prossimo fine settimana secondo le prime previsioni). La quiete prima della tempesta, come si suol dire, che ha permesso comunque di godersi al caldo e in relax il weekend dei lavoratori.