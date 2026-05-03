Parte la stagione balneare 2026: tutte promosse le spiagge dell'imperiese

Si apre con risultati decisamente positivi la stagione balneare 2026 in Liguria. Si è infatti concluso il primo ciclo di monitoraggio pre-stagionale delle acque di balneazione effettuato dall'Arpal, effettuato alla vigilia dell’avvio ufficiale della stagione, partita giovedì 1° maggio.

Su 88 punti di balneazione complessivi presenti in provincia di Imperia, ben 70 sono classificati come eccellenti, 10 come buoni e 4 come sufficienti. Non si registrano punti in classe scarsa, mentre 4 risultano ancora in attesa di classificazione (due nel capoluogo e due a Sanremo).

Per il 2026 sono stati monitorati 380 punti lungo circa 370 chilometri di costa balneabile. Le analisi, basate sui parametri microbiologici di Escherichia coli ed enterococchi intestinali – indicatori di contaminazione fecale – restituiscono un quadro complessivamente rassicurante: 377 punti su 380 risultano conformi. Le uniche tre non conformità sono state rilevate in provincia di Genova. I risultati delle analisi, disponibili entro 24 ore dal prelievo, saranno aggiornati costantemente online per tutta la stagione.

Con l’inizio della stagione prende il via anche il monitoraggio regolare, già programmato e trasmesso al Ministero. I controlli prevedono: cadenza mensile su tutte le zone di balneazione; frequenza bisettimanale nelle aree classificate come “scarse” o “sufficienti”. La classificazione delle acque – eccellente, buona, sufficiente o scarsa – rimane invariata per tutta la stagione, perché basata sui dati raccolti nelle ultime quattro stagioni balneari.

Il quadro complessivo conferma una netta prevalenza di acque eccellenti lungo tutta la costa ligure:

Provincia di Imperia

88 punti totali

70 eccellenti

10 buoni

4 sufficienti

0 scarsi

4 in attesa di classificazione

Provincia di Savona

100 punti totali

87 eccellenti

10 buoni

2 sufficienti

1 scarso

0 in attesa di classificazione

Provincia di Genova

111 punti totali

88 eccellenti

11 buoni

6 sufficienti

4 scarsi

2 in attesa di classificazione

Provincia di La Spezia

81 punti totali

74 eccellenti

6 buoni

1 sufficiente

0 scarsi

0 in attesa di classificazione

Un quadro complessivamente positivo

La quasi totalità delle acque di balneazione liguri rientra quindi nella classe eccellente, con risultati incoraggianti anche nelle classi buona e sufficiente. Le criticità restano limitate e concentrate principalmente in alcuni punti del territorio genovese, mentre il resto della costa si prepara ad accogliere bagnanti e turisti con standard qualitativi elevati.