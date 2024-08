Ventimiglia, adeguamento sismico alle 'Biancheri': lavori in linea con il cronoprogramma

Prosegue, come previsto dal cronoprogramma, l'intervento di adeguamento sismico alle 'Biancheri' di Ventimiglia, a settembre, perciò, tutti gli studenti potranno rientrare tranquillamente a scuola perché i lavori non interromperanno le attività scolastiche.

E' quello che è fuoriuscito da una riunione di aggiornamento sull'andamento del cantiere avvenuta ieri, come programmato dall'amministrazione comunale, tra il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Domenico Calimera, tecnici del Comune, rappresentanti della scuola e della ditta incaricata dei lavori. "L'avanzamento dei lavori risulta in linea con quanto previsto nel cronoprogramma delle opere che prevede, tra l'altro, la normale ripresa dell'attività didattica a settembre" - dice l'assessore Domenico Calimera - "Le lavorazioni saranno poi sospese fino a dicembre e riprenderanno a gennaio 2025 periodo nel quale saranno messe a disposizione aule e spazi didattici nella scuola di via Vittorio Veneto, in una struttura pubblica e in alcune strutture prefabbricate per consentire lo svolgimento dell'attività didattica fino al termine dell'anno scolastico. L'ultimazione dei lavori di adeguamento sismico è prevista ad agosto 2025".

E' stato fatto il punto della situazione sui lavori. "Abbiamo fatto il punto della situazione. Anche se i lavori sono iniziati tardi, ci hanno assicurato che si concluderanno entro il termine previsto" - afferma il vicesindaco Marco Agosta - "A settembre il cento per cento dei bambini potrà entrare a scuola, solo a gennaio circa il cinquanta per cento verrà dislocato in via Veneto mentre una parte verrà sistemata in tre moduli, a norma, adibiti all'istruzione che saranno sistemati all'interno delle Biancheri. Altri due moduli verranno riservati ai ragazzi con disabilità. Anche la mensa è stata garantita".