Presentata alla prima commissione nuova aliquota per il Casinò: mezzo milione in più di entrate per il 2024

La prima riunione della prima commissione consiliare di Sanremo è stato il momento per parlare dell'attuale situazione del bilancio comunale, con attenzione alle spese in programma e le entrate previste. Un tema molto importante per la nuova amministrazione, che verrà riaffrontato in un secondo incontro lunedì 29 luglio in vista del consiglio comunale di martedì 30.

Nel corso della riunione l'assessore alle finanze Giuseppe Sbezzo Malfei insieme alle dirigenti Cinzia Barillà e Rossella Crespi, hanno presentato quella che è l'attuale situazione comunale, segnalando le esigenze di spesa che la nuova amministrazione si è trovata a dover risolvere, a cominciare dalle minori entrate, legate a varie questioni come le variazioni nei tributi Imu.

Per aumentare le entrate l'assessore ha spiegato di aver parlato con il Casinò, giungendo alla conclusione di modificare l'aliquota versata dalla casa da gioco dal 18 al 20%, una variazione che dovrebbe portare nei prossimi sei mesi nelle casse del Comune circa mezzo milione in più di quanto previsto in precedenza.

Sbezzo Malfei ha poi presentato dei piani per ottimizzare la situazione, a cominciare dalla preventiva pianificazione nell'utilizzo dei fondi Pnrr, principalmente legati alla questione rete urbana: inclusi nei discorsi anche i lavori della piazza di Coldirodi, tema caro agli abitanti della frazione.

Altro aspetto importante trattato durante questa prima sessione è stato l'importanza del monitoraggio costante di utilizzo dei fondi a disposizione, in modo da poter procedere a ottimizzare là dove si rivelino lacune.

"Questo ente prende e valuta i lavori da fare tramite un monitoraggio costante - commenta Sbezzo Malfei - per poter pianificare nel lungo periodo le impegnative di spesa per l'amministrazione. Questo è lo spirito con cui stiamo cercando di lavorare, anche parlando con i vari uffici".