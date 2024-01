74° Festival di Sanremo, una giornata da veri big all’Ariston: oggi le prove di Bertè, Mannoia, Renga e Nek (foto)

Un nuovo giorno di preparazione per la 74ª edizione del Festival di Sanremo, un nuovo giorno di prove al Teatro Ariston. E oggi è stato il turno di alcuni tra i pilastri della canzone pop italiana.

Sul palco hanno provato la loro canzone Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, e il duo Francesco Renga - Nek. Nomi che possono vantare milioni di dischi venduti in Italia e nel mondo.

Insieme a loro anche illustri rappresentanti della nuova scuola pop italiana come Big Mama e Ghali.

Durante una pausa dalle prove il conduttore e direttore artistico Amadeus è uscito dall’Ariston per un foto call improvvisato con i tanti fotografi appostati fuori dal teatro. Immancabili anche i selfie e gli autografi con i fan che per ore attendono i loro beniamini in via Matteotti e davanti all’hotel Globo.