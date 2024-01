Bordighera al centro dell'incontro sulle "Origini del tennis in Liguria" a Genova (Foto)

Si parlerà anche del Bordighera Lawn Tennis Club, il primo tennis club italiano, in un incontro sulle "Origini del tennis in Liguria" a cura di Gisella Merello, autrice del libro "Il tennis a Bordighera dal 1878 a oggi", che relazionerà sulla nascita del tennis ligure avvalendosi della proiezione di alcune immagini. L'evento sarà il 13 gennaio nella sala delle donne a Palazzo Ducale a Genova.

Bordighera metterà, infatti, in mostra alcune foto d’epoca, il volume sulle origine del tennis della scrittrice Merello e due racchette della storica Sirt, la prima fabbrica di racchette italiana, in occasione della mostra "Il tempo e lo sport - le società centenarie in Liguria", a cura degli architetti Roberta Ruggia Barabino e Massimo Enzo Maria Sotteri, in esposizione presso la Sala Liguria a Palazzo Ducale, che aprirà gli eventi di Genova “Capitale europea dello Sport 2024". "Il circolo tennistico di Bordighera avrà il suo ruolo di capolinea rispetto agli altri club tennistici liguri che saranno presenti alla mostra, come Genova, Sanremo e Alassio" - dice Gisella Merello - "Relazionerò sulla nascita del tennis in Liguria, avvalendosi della proiezione di immagini".

Un'evento, perciò, per parlare del tennis in Liguria che si terrà dopo l'incontro collaterale sul "Museo virtuale delle testimonianze storiche delle associazioni sportive centenarie d'Italia" durante il quale interverranno Patrizia Longo, segretaria generale nazionale Unasci e i presidenti delle società centenarie in Liguria. Bruno Gozzelino, presidente dell'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane, sarà il presentatore dell'evento e illustrerà le attività dell’associazione e il museo virtuale dove le società riconosciute come centenarie possono esporre i loro cimeli e documenti. Si ricorderanno, quindi, grandi eventi e tante manifestazioni che hanno coinvolto il pubblico genovese ed internazionale.

L'Unasci è l'unione nazionale delle associazioni sportive centenarie d'Italia, fondata con l'assemblea costituente a Torino l'11 novembre 2000. Possono iscriversi le associazioni sportive fondate da almeno cento anni, tuttora attive, in quanto affiliate a federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o enti di promozione sportiva del Coni con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l'attività sportiva.