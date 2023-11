'Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi' sbarca alle Nitto ATP Finals (Foto)

Bordighera presente a Torino nel calendario degli eventi collaterali organizzati in occasione della terza edizione delle Nitto ATP Finals. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

Tra i talk di Casa Tennis vi è stato un incontro in cui si è parlato di tennis tra moda, costume ed emancipazione femminile e anche della città delle palme. Durante il 2° Meeting Sartoria Torinese Festa Caterinette, sabato sera, è stato, infatti, presentato il libro della storica Gisella Merello: 'Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi'. Tra gli ospiti vi era pure il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. "Sono stato felice e orgoglioso di rappresentare la nostra città, culla del tennis italiano, al secondo meeting della Sartoria Torinese" - fa sapere il primo cittadino.

La competizione sportiva è stata l’occasione per accendere i riflettori sul legame tra Bordighera e il tennis e parlare del primo circolo in Italia, della nascita della racchetta Sirt e del Centro Piatti. "Grazie a CNA e alla Camera di Commercio di Torino per l'invito e grazie a Gisella Merello, protagonista della serata, per il talento e l'entusiasmo con cui ha raccontato il legame tra Bordighera e questo nobile sport nel libro 'Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi'" - commenta Ingenito.