Bouquet Festival di Sanremo: lunedì prossimo il concorso a Villa Ormond, dalle 15 la manifestazione sarà aperta al pubblico

Si terrà lunedì prossimo, a Villa Ormond, l’ottava edizione del concorso ‘Bouquet Festival di Sanremo’, organizzato da Amaie Energia.

I partecipanti si cimenteranno in due prove pratiche che verranno valutate dalla Giuria Tecnica composta dai flower desiger: Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini. Sarà conferito anche un premio per ‘originalità ed interpretazione’ da parte della Giuria d’Onore, composta dal Presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero, dall’Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, dall’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, da Silvana Sicari dell’associazione Edfa Sanremo ed Enrico Barla Presidente Floranga. Saranno presenti anche le storiche fioriste dei bouquet del Festival Jessica Tua e Sabina Di Mattia, organizzatrici del concorso con Mercato dei Fiori.

Il Bouquet Festival nasce a metà degli anni 2000, sulla scia di un concorso nato come ‘Bouquet Sanremo’ (iniziativa di Assofioristi rilanciata dall’allora Ucflor Mercato dei Fiori) che a partire dal 2006 permette al suo vincitore di preparare i bouquet per le cinque serate della kermesse canora. L’omaggio dei bouquet agli artisti in gara è una formula che è stata ideata da Aurelio Sparago, coadiuvato da Rita Tua che aveva maturato una grande esperienza sugli addobbi del palco dell’Ariston, per sopperire la mancanza dei fiori di Sanremo sul palco del Festival. Il Mercato dei Fiori ha voluto, in questo modo valorizzare un’eccellenza del territorio, esportata in tutto il mondo e legata in modo indissolubile al concorso canoro.

Il concorso avrà inizio alle 9, dopo la registrazione i concorrenti si dovranno cimentare in due prove, la prima un bouquet ispirato alla ‘melodia del mare’, da realizzare esclusivamente con fiori recisi e verde ornamentale locali. La seconda prova, un bouquet dal tema ‘il canto del bosco’, da realizzare sempre con prodotti del Mercato dei Fiori di Sanremo.

A partire dalle 15 l’evento sarà aperto al pubblico, che potrà accedere alle sale di Villa Ormond per ammirare i lavori dei flower designer in gara. Nel giardino di Villa Ormond, verrà dedicata una pianta di rose e scoperta una targa in memoria di Rita Tua, co-inventrice del Bouquet Festival e fiorista con grande esperienza nell’allestimento del palco del Festival di Sanremo.

A seguire, alle 15:30, la flower designer Rita Milani, componente della Giuria Tecnica e professionista con oltre trent’anni di esperienza, si esibirà nell’arte della composizione floreale nella sala principale di Villa Ormond.

Alle 16 la giuria tecnica decreterà il vincitore, che realizzerà, insieme al Jessica Tua e Sabina Di Mattia, i bouquet donati a cantanti ed ospiti sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.