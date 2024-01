Tante visite alla mostra 'Un secolo di marine a Bordighera', Ingenito: "Importante successo artistico e di pubblico" (Foto)

Successo di visite per la mostra “Un secolo di marine a Bordighera” ospitata, fino al 7 gennaio, nell'ex chiesa Anglicana di Bordighera. Centinaia di persone, tra cittadini e turisti, hanno potuto ammirare più di 60 opere di 24 artisti, come Mariani, Piana, Balbo, Minozzi, Bilinski, Cavalla, “Ciacio” Biancheri, Venditti e Luzena, che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista cogliendone luci e colori differenti.

La mostra, che era a cura dell’Archivio Balbo, è stata accompagnata anche dalla musica con tre “concerti diffusi”. "La mostra è finita e, perciò, desideriamo ringraziare il comune di Bordighera per il valido supporto e le centinaia di persone che sono venute durante le festività natalizie, soprattutto le 222 che sono intervenute nella sola giornata del 7 gennaio" - dice Marco Balbo.

"Desidero ringraziare Caterina Chiapello e Marco Balbo per la dedizione e l'entusiasmo con cui hanno curato la mostra 'Un secolo di marine a Bordighera', importante successo artistico e di pubblico" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Quando realtà culturali del territorio ed enti pubblici collaborano con serietà, passione e professionalità, i risultati possono essere eccellenti".