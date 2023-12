“Un secolo di marine a Bordighera” in mostra all'ex chiesa Anglicana (Foto e video)

L’ex chiesa Anglicana ospiterà, dal 20 dicembre al 7 gennaio, la mostra “Un secolo di marine a Bordighera”, a cura dell’Archivio Balbo.

Più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. "Mariani, Piana, Balbo, Minozzi, Bilinski, Cavalla, 'Ciacio' Biancheri, Venditti e Luzena sono solo alcuni dei nomi presenti, per un viaggio alla scoperta di come è nata la pittura dedicata al mare e di come ogni talento ne abbia colto luci e colori differenti" - fa sapere Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera - "L’inaugurazione si terrà mercoledì 20 dicembre alle 15.30. Interverranno, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta. La mostra rimarrà poi aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19 (tranne il 24 e il 31 dicembre)".

"Sono artisti che conosco, alcuni di loro venivano addirittura a pescare con noi in barca" - afferma l'assessore Giovanni Allavena - "Oltre ad essere dei grandi artisti erano dei personaggi che volevano veramente bene a Bordighera".

"Ringrazio Marco Balbo e la sua signora per tutto il lavoro che stanno facendo e che faranno in futuro" - sottolinea il consigliere comunale Barbara Bonavia - "Bordighera è sempre stata dipinta da tantissime persone ma il mare di Bordighera è impagabile".

Verrà, inoltre, riproposto, dopo il successo nelle due esposizioni precedenti, il breve ciclo di “concerti diffusi” che daranno l’opportunità di visitare del tutto liberamente “Un secolo di marine a Bordighera” con la suggestione della musica dal vivo. Il primo concerto sarà sabato 23 dicembre alle 16.30 con Unda Duo di Sergio Caputo e Fabrizio Vinciguerra che proporranno un programma che unisce sonorità classiche e musiche tradizionali. Sabato 30 dicembre alle 16.30, invece, Giuliano Raimondo e Marco Balbo si esibiranno con composizioni originali di Giuliano Raimondo. Infine, sabato 6 gennaio alle 16.30, il maestro Massimo Dal Prà porterà in scena brani classici del '900 e jazz e momenti di approfondimento sul rapporto tra i due generi musicali.

"In mostra vi saranno dipinti dal 1900 ad oggi. E' un segno di continuità con la storia artistica di Bordighera" - aggiunge Marco Balbo - "Riproponiamo i concerti diffusi come abbiamo fatto l'anno scorso. Vi è un senso di continuità anche con le associazioni musicali presenti a Bordighera".

“L’archivio Balbo ha la sensibilità e la capacità di raccontare la nostra città e la sua storia attraverso l’arte, con grande cura critica; ne ha dato prova con le due mostre del 2022 e del 2023 e lo conferma oggi. E’ poi davvero interessante l’esperienza dei 'concerti diffusi', che danno una ulteriore chiave di lettura alla visita” - dichiara il sindaco Vittorio Ingenito - “Sono grato a Marco Balbo e a Caterina Chiapello per 'Un secolo di marine a Bordighera', che arricchisce il calendario del periodo festivo con un importante appuntamento ricordando, una volta di più, il profondo legame tra gli artisti e questo territorio”.