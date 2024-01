Maltempo, Vallecrosia rinvia 'Aspettando la Befana'. Ierace: "Rimandata al 21 gennaio"

"La manifestazione 'Aspettando la Befana', prevista oggi sul solettone sud di Vallecrosia, è rinviata a causa del maltempo". Lo annuncia l’assessore al Commercio, Turismo, Manifestazioni, Sport e Città della Famiglia Pino Ierace.

L'evento che era in programma oggi dalle 10 alle 18 nella città della famiglia non si terrà, perciò, a causa del maltempo. "Abbiamo deciso di rimandare la manifestazione, che prevede spettacoli e gonfiabili per i bambini, al 21 gennaio" - dice l'assessore Ierace.

La pioggia posticipa così la manifestazione dedicata ai più piccoli, organizzata dal comune di Vallecrosia in collaborazione con l'associazione Fiori Eventi, in vista dell'Epifania. "Verrà riproposta sempre sul solettone sud, nei pressi della pista di pattinaggio dalle 10 alle 18" - fa sapere l'assessore Ierace - "Vi aspettiamo domenica 21 gennaio".