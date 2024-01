Vallecrosia, 'Aspettando la Befana' cambia nome in 'Bimbi in festa per la giornata degli abbracci' (Foto)

A Vallecrosia la manifestazione 'Aspettando la Befana', che era stata rinviata al 21 gennaio a causa del maltempo, cambia nome in 'Bimbi in festa per la giornata mondiale degli abbracci'.

L'evento andrà in scena domenica prossima, il 21 gennaio, dalle 11 sul solettone sud. "L'evento 'Aspettando la Befana', che era stato rinviato al 21 gennaio a causa del maltempo, si farà ma con un timbro diverso. Abbiamo deciso di cambiare il nome della manifestazione visto che la Befana non ci sarà" - spiega l’assessore al Commercio, Turismo, Manifestazioni, Sport e Città della Famiglia Pino Ierace - "L'evento verrà recuperato sul solettone sud, nei pressi della pista di pattinaggio. E' un modo per dare ai bimbi e alle famiglie quello che era mancato a causa del maltempo. Vi aspettiamo domenica 21 gennaio".

Sarà, dunque, una giornata dedicata ai più piccoli che potranno divertirsi sui giochi gonfiabili, con il teatro dei burattini, i trucca bimbi e mangiare lo zucchero filato. La manifestazione è organizzata dal comune di Vallecrosia in collaborazione con l'associazione Fiori Eventi, l'associazione Il Borgo Antico e Fem Spettacoli.