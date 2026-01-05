Caramelle, dolci e cioccolata calda: in tanti allo "Sbarco della Befana" a Vallecrosia (Foto e video)

A Vallecrosia la Befana arriva prima dell'Epifania. Ieri pomeriggio la 'vecchierella' è, infatti, giunta sul lungomare a bordo di un'imbarcazione, trainata su strada, e ha consegnato caramelle e dolci a tutti i bimbi presenti.

In tanti, grandi e piccini, hanno partecipato allo "Sbarco della Befana", organizzato dall'associazione Pescatori Amici del Mare con il patrocinio del comune di Vallecrosia. I presenti hanno, inoltre, potuto degustare una cioccolata calda servita dai volontari della Protezione civile. Diversi i bambini che hanno approfittato per fare pure una foto con l'attesa Befana.

Alla manifestazione, che si è svolta in totale sicurezza grazie alla Croce Azzurra Misericordia e alla Protezione civile, erano presenti anche il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale Mattia Petrini: "Vallecrosia continua a valorizzare le tradizioni e i momenti di condivisione che rafforzano il senso di comunità".