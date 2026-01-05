heART of GAZA: a Camporosso i disegni dei bambini della striscia come memoria, denuncia e speranza contro la guerra in mostra

Dal 9 al 16 gennaio la Sala Ardesia del Centro Falcone di Camporosso ospiterà la mostra heART of GAZA, un’esposizione intensa e toccante che raccoglie disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza durante il genocidio. L’iniziativa è promossa dall’associazione Granello di Senape OdV, insieme a numerose realtà associative del territorio, con il patrocinio del Comune di Città di Camporosso.

La mostra presenta 49 disegni, accompagnati da schede biografiche degli autori e da testi di contestualizzazione. Le opere sono state realizzate da una dozzina di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, che attraverso il disegno hanno trovato uno spazio di espressione in mezzo alla distruzione, alla paura e alla perdita.

I lavori esposti restituiscono uno sguardo diretto e privo di filtri sull’impatto devastante della violenza sulla vita dei più piccoli. Case distrutte, cieli attraversati da bombardamenti, figure spezzate e colori accesi si alternano a simboli di speranza e desiderio di pace. Ogni disegno diventa così una testimonianza viva, capace di parlare oltre le parole e di interpellare la coscienza collettiva.

Esporre queste opere non è solo un atto culturale, ma anche un gesto profondamente politico e umano: significa riconoscere il valore della memoria, affermare la necessità della tutela dei diritti umani e richiamare la responsabilità collettiva di fronte alle gravi violazioni del diritto internazionale, oggi più che mai sotto attacco. In questo senso, heART of GAZA si configura come uno spazio di ascolto e di riflessione, dove l’arte infantile diventa strumento di denuncia e di resistenza.

La mostra si rivolge a istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, invitandoli a visitare l’esposizione e a confrontarsi con i valori della pace, della dignità umana e del rispetto dei diritti fondamentali. Un’occasione per fermarsi, guardare attraverso gli occhi dei bambini e interrogarsi sul presente e sul futuro, ricordando che anche nei contesti più drammatici l’arte può custodire verità, dolore e speranza.