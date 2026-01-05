Sanremo: torna “Tomboliamo”: gioco, socialità e sostegno al territorio con CNA Pensionati Imperia

CNA Pensionati Imperia rilancia uno degli appuntamenti più attesi dai propri iscritti e dalla comunità: “Tomboliamo – Pensionati alla riscossa”, la tradizionale tombolata gratuita dedicata ai pensionati, in programma mercoledì prossimo alle 15 a Palazzo Roverizio, in via Escoffier a Sanremo. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione, pensato per offrire un’occasione di incontro e partecipazione attiva, contrastando l’isolamento e rafforzando il senso di comunità tra i pensionati del territorio.

«Con Tomboliamo – dichiara Carla Sappia, Presidente di CNA Pensionati Imperia – vogliamo continuare a creare momenti di compagnia e serenità per i nostri pensionati. È un’iniziativa semplice, ma dal grande valore umano e sociale, che nasce dall’ascolto dei bisogni delle persone e dalla volontà di farle sentire parte viva dell’associazione. Aderire a CNA Pensionati significa inoltre poter contare su una rete solida di tutele e servizi: dalle numerose convenzioni nazionali e locali, alle agevolazioni dedicate, fino alla polizza assicurativa inclusa, pensata per offrire maggiore sicurezza e tranquillità nella vita di tutti i giorni». Grande attenzione anche ai premi messi in palio, che rappresentano una scelta precisa e coerente con i valori di CNA Imperia: buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti alimentari presso alcuni associati CNA presenti sui banchi del Mercato Annonario e presso la storica ditta Sciolè Mirella di Sanremo.

Un messaggio chiaro che va oltre il gioco e diventa intervento di rappresentanza e tutela del commercio di vicinato, delle eccellenze locali e dei mercati tradizionali, luoghi fondamentali per l’economia e la socialità del territorio. «Attraverso questa iniziativa – sottolinea Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia – CNA ribadisce la propria attenzione ai pensionati e, allo stesso tempo, lancia un segnale forte a favore degli acquisti nei negozi di prossimità e nei mercati locali, che rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale da difendere. L’entusiasmo che ogni anno accompagna Tomboliamo conferma quanto sia importante coinvolgere attivamente i pensionati nella vita associativa. A nome di CNA Imperia auguro a tutti un sereno e positivo Buon 2026, con l’impegno di continuare a costruire iniziative utili, inclusive e vicine alle persone».

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti i pensionati. Per informazioni ed adesione contattare Stefania Currà al 0184 500309